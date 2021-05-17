توفي خمسيني ردما في حادث آنهيار للتربة في حدود السادسة و24 دقيقة من مساء اليوم الإثنين، داخل ورشة للبناء بحي 270 وحدة سكنية بالقطب الحضري بالمخرج الشرقي لعاصمة ولاية المدية،حيث تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للمديرية الولائية للحماية المدنية لآنتشال المتوفي ونقلته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بو ضياف، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا للكشف عن حيثيات الحادث.

وتعتبر هذه رابع حالة لوفيات ردما تحت الأتربة أثناء القيام بآشغال داخل المحيط العمراني لعاصمة ولاية المدية في أقل من شهرين.