دعت الجزائر، اليوم الاثنين، بصفتها رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة لشهر ماي، بالاشتراك مع منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

و جاء في تغريدة لبعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "‏بصفته رئيس المجموعة العربية قام اليوم المندوب الدائم السفير سفيان ميموني بالاشتراك مع أخيه، المندوب الدائم للنيجر في الأمم المتحدة السفير عبده باري رئيس مجموعة ‎منظمة التعاون الإسلامي، بتسليم رسالة إلى رئيس الجمعية العامة تدعو إلى اجتماع الجمعية العامة لمناقشة آخر التطورات في فلسطين".

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني كثفت عدوانها على المقدسيين و سكان الضفة الغربية المحتلة و قطاع غزة منذ أسبوع سيما بعد رفض الفلسطينيين لقرار الاحتلال بطرد سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وبلغت اعتداءات تلك القوات إلى حد استهداف المصلين داخل المسجد الأقصى.

و حسب آخر حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع اليوم عدد شهداء العدوان الصهيوني المتواصل منذ أسبوع على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 شهيدا وأكثر من 5600 جريح.