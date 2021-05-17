تقدم رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم, جياني انفانتينو، بتهانيه لرئيس الاتحاد الجزائري (الفاف)، عمارة شرف الدين، بمناسبة انتخابه على رأس الهيئة الكروية الوطنية، خلال الجمعية العامة الانتخابية، التي جرت بتاريخ 15 افريل الفارط، حسبما أعلنت عنه الفيدرالية اليوم الاثنين.

وأفادت الفاف في بيان لها نقلا عن رئيس الفيفا "معارفك وقيادتك وخبرتك, سيكون لها الأثر الايجابي على تطوير اللعبة في بلدكم . قناعتي بما تتمتع به الكرة الجزائرية، يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ودعم الفيفا لبلوغ أهدافكم. أبواب الاتحاد الدولي مفتوحة أمامكم دوما".

وانتخب عمارة شرف الدين, المترشح الوحيد، رئيسا جديدا للفاف، خلفا لخير الدين زطشي الذي قرر عدم الترشح لعهدة ثانية.

كما تمنى انفانتينو في في رسالة التهنئة التي نشرتها الفاف على موقعها الرسمي "حظ موفق وكثير من الانجازات في كل التحديات التي تنتظر الرئيس الجديد للفاف وفريقه, حتى يتسنى لكم ترك إرث يشهد عليكم لمستقبل الكرة الجزائرية".

يذكر أن انفانتينو وشرف الدين التقيا في الدوحة (قطر) في ابريل الفارط على هامش القرعة الخاصة بكأس العرب 2021 للفيفا، المقررة بقطر من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

واستغل شرف الدين هذه الفرصة لدعوة رئيس الفيفا لزيارة الجزائر.