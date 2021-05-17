أقدم شاب في الـ37 من العمر، صباح اليوم الإثنين، عند البوابة الرئيسية لمقر ولاية ڨالمة، على سكب البنزين على جسمه وإضرام النار فيه ، في حادثة مروعة ، حسبما ذكره شهود عيان بالقرب من مكان الحادثة ، الذين ذكروا بأنّ الضحية كان يحاول الدخول إلى مقر الولاية والنيران متأججة في جسده وأثوابه ، قبل أن يسارع أعوان الأمن إلى إطفائه وتعرض بعضهم إلى حروق وصفت بالخفيفة على مستوى اليدين.

الضحية المدعو "ب.و"37 سنة، الذي لم تتسرب بعد أسباب إقدامه على حرق نفسه ، نُقل من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي وسط مدينة قالمة، أين أُدخل إلى غرفة العمليات بسبب الحروق البليغة التي تعرض لها على مستوى معظم أنحاء الجسد والتي وُصفت من يعض المصادر الطبية بالحروق من الدرجة الثالثة.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة المروعة ، وأسباب إقدام الضحية على محاولة الانتحار حرقا.