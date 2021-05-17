- الطيب محياوي / رئيس مولودية وهران:

"الأمر الذي يسعدنا هو أفضلية الاستقبال بملعبنا وهو أمر إيجابي في سبيل تحقيق التأهل للدور المقبل وكذا من ناحية تقليص المصاريف المالية مقارنة بالتنقلين في الدورين السابقين إلى غليزان و برج بوعريريج. سنستضيف فريقا نعرفه جيدا في داربي محلي وحتى وداد تلمسان يعرفنا حسن المعرفة وهو ما قد يصعب من مهمتنا خاصة وأننا نطمح في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. كما تعلمون كأس الرابطة ستكون مؤهلة إلى كأس الكنفدرالية الإفريقية ولهذا نحن نلعبها بجدية. أتمنى أن يجري هذا اللقاء المحلي في ظروف حسنة والانتصار سيعود للأقوى فوق الميدان".

- ميلود عيبود / الناطق بإسم شبيبة القبائل:

"خبرتي المتواضعة في عالم كرة القدم علمتني أنه لا توجد أندية صغيرة خاصة في المنافسات في مرحلة الإقصاء المباشر، مثلما هو معمول به في كأس الرابطة. ولهذا أتفادى التعليق حول مخرجات القرعة إن كانت مناسبة من عدمها فجميع الفرق متساوية ونحترمها جميعا. تخوفنا الوحيد هو الإرهاق لأننا الفريق الجزائري الوحيد الذي يتنافس على ثلاث جبهات. وبهذا، فإن تراكم المباريات و السفريات الطويلة و نقص زمن الاسترجاع قد يؤثر علينا. لكن فريقنا يسمى شبيبة القبائل ونحن متعودون على مثل هذه الوضعيات ولهذا سنحاول القيام بعملنا حتى نكون في مستوى قيمة النادي".

نذير بوزناد / الأمين العام لاتحاد الجزائر:

"أهداف فريقنا لهذا الموسم تم تسطيرها وهي لعب الأدوار الأولى في البطولة وهو الأهم بالنسبة إلينا. لكن هذا لا يعني أننا سنهمل كأس الرابطة. سنواصل خوض هذه المنافسة بجدية لتشريف ألوان النادي. نحترم جميع الأندية المتبقية في كأس الرابطة والأكيد أن عامل الحظ يلعب دوره في مثل هذه المنافسات".