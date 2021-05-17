سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 117 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.485 حالة، من بينها 174 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.476 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.381 حالة.

كما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

و أفاد البيان بأنه تم إحصاء 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة و 14 ولاية سجلت ما بين حالة 1 إلى تسع 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.