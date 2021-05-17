يتواجد المكلف بنعيين الحكّام على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وضعية صعبة إذ باتت الإقالة من المنصب تهدد الحكم السيشيلي السابق، في ظل الاحتجاجات الكثيرة التي تلقاها جهاز الكاف نهاية الأسبوع، من طرف الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا ومسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وحسب موقع " سبور 360 " المغربي، ونقلا عن مصادره الخاصة فإن الحكم الدولي السيشيلي، اشتد عليه الضغط، من طرف مسؤولين بارزين في جهاز رئيس الكاف موتسيبي، خاصة بعد ثلاثة بلاغات احتجاجية، من الوداد والرجاء الرياضيين، إضافة إلى الأهلي المصري، حيث اشتكوا من قرارات الحكام أمام كل من مولودية الجزائر، أورلاندو بيراتس، وصن داوز الجنوب إفريقي.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن حبل الإقالة يلتف حول الرجل القوي داخل الكاف، من حيث تعيينات الحكام، على اعتبار أن ملف التحكيم كان حاضرا بقوة في اجتماع الأعضاء التنفيذيين للكونفدرالية والذي تم عقده في العاصمة الرواندية كيغالي، بحضور فوزي لقجع وجياني إنفانتينو، حيث وقع الفيفا اتفاقية تعاون مع الكاف بخصوص تطوير مجال التحكيم في القارة السمراء.