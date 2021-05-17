خلف حادثا مرور وقع اليوم الإثنين بولاية المسيلة وفاة شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح بليغة.

وأفادت مصالح الحماية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن وحدتها الثانوية ببن سرور تدخلت اليوم في منتصف النهار وأربع دقائق بمنطقة الجب على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية أولاد سليمان إثر حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارتين.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الحادث المروع خلف وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم نحو مستشفى بن سرور. كما تدخلت ذات المصالح على مستوى الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي أولاد دراج وأولاد عدي لقبالة بسبب حادث مرور، أسفر عن اصابة خمسة أشخاص بجروح.