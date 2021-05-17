أكد الأستاذ يوسف بن كعبة، محامي لدى مجلس قضاء تلمسان، في اتصال بـ "الخبر"، أن النائب السابق الطاهر ميسوم، المعروف باسم "سبيسيفيك" والمحكوم عليه بعامين حبسا نافذة، بداية الشهر الحالي، لنشره فيديو جاءت فيه معلومات وتصريحات، اعتبرت من قبل النيابة العامة مسيئة لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، قد تم تحويله في رابع أيام عيد الفطر من مؤسسة إعادة التربية بتلمسان إلى سجن مدينة عين الحجر بولاية سعيدة.

وعلمت "الخبر" أن النائب المسجون قد استأنف الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة عامين زائد غرامة بثلاثين مليون سنتيم، رافضا تأسس المحامين في حقه، مثلما رفض تأجيل جلسة المحاكمة حتى حضور الدفاع، هذا وكان المحامي مصطفى بوشاشي أرسل لطلب الإذن بزيارة ميسوم في السجن والتأسس في حقه، رغم ما كان بينهما من خلاف. الأستاذ بن كعبة استغرب تحويل السجين نحو مؤسسة عقابية بعيدة عن إقليم محكمة الاختصاص والمجلس الذي سيمثل أمامه قريبا، رغم استئنافه للحكم.