كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض وافق على تزويد الكيان الصهيوني، بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت، بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أمريكية دقيقة للكيان الصهيوني بقيمة 735 مليون دولار.

ووفقا للمصادر ذاتها، تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 ماي، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين الاحتلال ومختلف فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.