تلعب غدا الجولة السادسة عشر من المحترف الثاني والتي تتصدرها عدة مواجهات في القمة، أبرزها رائد ترتيب مجموعة الوسط شبيبة بجاية الذي يستضيف ملاحقه المباشر أمل الأربعاء. وسجلت شبيبة بجاية تعادلا ثمينا بدون أهداف، في الجولة الأخيرة على ميدان اتحاد الأخضرية فيما حقق " الأمل " انتصارا هاما بميدانه على حساب أمل بوسعادة، مما يوحي بأن الصراع بينهما سيكون مشتدا، حيث سيكون رهانها صدارة الترتيب للمجموعة الوسطى.

وفي الشرق الجزائري، سيكون ثلاثي الصدارة اتحاد عنابة، هلال شلغوم العيد واتحاد الشاوية، في مأمورية مفخخة، لدى تنقلهم خارج الديار، فأبناء بونة المتواجدون في الصدارة سيلاقون مولودية العلمة، ثامن الترتيب والعائد الأسبوع الماضي بتعادل أبيض من ميدان جمعية الخروب.

من جهته مهمة هلال شلغوم العيد ستكون أكثر صعوبة على ميدان اتحاد خنشلة فيما سيكون اتحاد الشاوية مطالبا برفع التحدي على ميدان دفاع تاجنانت.

وستكون نقاط كل هذه المباريات ذات أهمية بالغة كونها ستحدد مستقبل هذه الفرق، سواء تلعب من أجل الصعود أو لضمان البقاء.

وفي مجموعة الغرب، يبقى الصراع بين رائدي الترتيب، مستقبل وادي سلي وجمعية وهران على أشده، حيث يلعب الأول خارج قواعده أمام وادي أرهيو في لقاء يبدو في متناوله كونه يجرى على ملعب محايد "غليزان"، بينما تلعب الجمعية على ميدان "الحبيب بوعقل"، ضد جيل عين الدفلى.