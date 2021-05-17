كشف خليل موساوي رئيس جمعية الشفاء للمصابين بداء العمود الفقري بالمدية، أن تكاليف إجراء العملية الجراحية لأمين بوهالي المتواجد بأحد المستشفيات الألمانية منذ شهر جانفي الفارط تقدر بأربعين ألف أرور أي ما يفوق600 مليون سنتيم بالدينار الجزائري.

وقد نشرت الجمعية على صفحتها الرسمية رقم حسابها البنكي لكل من أراد التبرع لمساعدة بوهالي على إجراء هذه العملية الدقيقة التي يشرف عليها طاقم طبي ألماني الذي يتابع حالة أمين التي تحسنت كثيرا مقارنة بما كانت عليه.

وأوضح رئيس الجمعية أن تكاليف مصاريف علاج أمين ومنذ أن تنقل إلى ألمانيا قدرت بـ 40950 أورو.