تمكنت مصالح الشرطة بوهران من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضية المتاجرة في المخدرات الصلبة (كوكايين) ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وحجز 147غرام من الكوكايين، حسبما استفيد اليوم الإثنين من الأمن الولائي.

وجاءت العملية، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية أمن الولاية، استغلالا لمعلومات وردت لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها قيام مروجي مخدرات بنقل مخدرات صلبة قصد ترويجها وسط فئة الشباب بمدينة وهران.

وبعد عملية مراقبة وترصد نشاط هؤلاء الأشخاص المشبوهين من ذوي السوابق العدلية في قضايا مماثلة، تم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفهم في حالة تلبس على متن سيارة على مستوى حي العثمانية (مارافال سابقا) وبحوزتهم 147 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومبلغ مالي بقيمة 20 ألف دج من عائدات الترويح، كما أشير إليه.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين الثلاثة أحيلوا بموجبه أمام العدالة حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع بتهمة المتاجرة في المخدرات الصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود ونقلها وتخزينها لغرض المتاجرة فيها والتهريب على درجة الخطورة وتهديد الصحة العمومية، وفق نفس المصدر.