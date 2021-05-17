كشفت اليوم الإثنين، وسائل إعلام فرنسية أن لاعبا مغربيا ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم مرشح بقوة لخلافة الدولي الجزائري فريد بولاية الذي سيغادر رسميا فريقه أف سي ماتز مع نهاية الموسم الحالي.

موقع " مادين فوت"ونقلا عن صحيفة " ليكيب" المتخصصة أوضح أن أمين باسي، لاعب نانسي لورين سيكون أحد الأسماء المراهن عليها لتعويض بولاية، خاصة وأن اللاعب الشاب صاحب سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة سينتهي عقده خلال جوان القادم.

نفس المصدر أكد أن مدرب ماتز" فريدريك أنتونيتي" لم يخف اهتمامه باللاعب وقال:" كما هو الحال بالنسبة للعديد من اللاعبين".