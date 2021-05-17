تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي " بيب غوارديولا" خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين عن اللقاء القادم للسيتزن أمام نادي " برايتون" والمقرر غدا الثلاثاء.

وعلى هامش كلامه عن المباراة عرّج " بيب" على رياض محرز وقال:" رياض كان دائما في مستوى جيد، ربما في البداية لم يلعب كثيرا لأن لدينا هيكل، لكنه حصل على مركزه خطوة بخطوة".

مضيفا:" لقد كان يلعب بشكل جيد مؤخرا، وأتمنى أن يحافظ على هذا المستوى في الموسم المقبل".

ويعد اللفاءان الأخيران ضد "برايتون" و " إيفرتون" شكليين في حسابات الفريق، فالسيتي ضمن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية، لكنهما مهمين للمدرب الإسباني من أجل التحضير لدوري الأبطال ضد تشلسي في 29 من ماي الجاري.