غوارديولا: هذا ما أتمناه لمحرز

رياضة
17 مايو 2021 () - شاهر.ع
0 قراءة
+ -

تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي " بيب غوارديولا" خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين عن اللقاء القادم للسيتزن أمام نادي " برايتون" والمقرر غدا الثلاثاء.

وعلى هامش كلامه عن المباراة عرّج " بيب" على رياض محرز وقال:" رياض كان دائما في مستوى جيد، ربما في البداية لم يلعب كثيرا لأن لدينا هيكل، لكنه حصل على مركزه خطوة بخطوة".

مضيفا:" لقد كان يلعب بشكل جيد مؤخرا، وأتمنى أن يحافظ على هذا المستوى في الموسم المقبل".

ويعد اللفاءان الأخيران ضد "برايتون" و " إيفرتون" شكليين في حسابات الفريق، فالسيتي ضمن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية، لكنهما مهمين للمدرب الإسباني من أجل التحضير لدوري الأبطال ضد تشلسي في 29 من ماي الجاري.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول