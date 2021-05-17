وقعت شركة "سوناطراك" مع شريكها النرويجي "إيكونور" مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في مجالات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وفي دول أخرى، وكذا حماية البيئة، والتكنولوجيات الجديدة والأداء العملياتي، حسب بيان للشركة.

ويهدف توقيع هذا البروتوكول إلى تعزيز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإيكينور EQUINOR ، من خلال البحث عن فرص جديدة للتعاون عبر مشاريع قائمة حاليا و/أو جديدة، وفي مجالات أخرى كذلك، مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحكم في تأثيرات الكربون، وإدارة السلامة الصناعية، وتطبيق التقنيات المتطورة لتحسين إنتاج المحروقات، وتطوير نموذج فعال لإدارة العمليات النفطية، يضيف البيان.

للإشارة، تتواجد إيكينور بالجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم BP في حقول نفط في مرحلة الإنتاج بكل من عين صالح وعين أميناس، وهي شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.