تنتظر اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، مصادقة الاتحاد الإفريقي للعبة على تميمة "الكان" التي باتت جاهزة، حيث تم تقديمها بقصر الرياضة بالعاصمة " ياوندي" بحضور أعضاء من الحكومة ونجوم الكرة السابقين. وجاء التصميم المنجز من قبل الشاب" فونكوا فيليكس"، في صورته النهائية على شكل أسد يرتدي زي المنتخب الكاميروني، وتم قبوله من بين 35 اقتراحا خاصا بالعرس القاري.

وأوضح البروفيسور تشارلز بينام بيكوي ، رئيس لجنة تحكيم الترنيمة أن النتائج التي تم الحصول عليها هي ثمرة عمل جاد وموضوعي وتوافقي و أن العمل الذي اختارته لجنة التحكيم هو الأكثر تمثيلاً للتوقعات بهدف الاختيار النهائي لما سيكون عليه النشيد الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

موقع " أفريكا سبور" نشر تفاصيل عن التميمة وأغنية الافتتاح.

لماذا "مولا"؟

لأنه اسم موجود عادة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، في الدرجة الأولى من القراءة، تشير مولا إلى العلاقة الأبوية، ولكن في وقت لاحق بسبب الانحرافات الدلالية والاستعارات، عادة ما يأتي مولا لتسمية الأخ، الصديق، الرفيق، الجار الذي يجلس بجانبك في المدرجات، يشاركك نفس المشاعر، نفس الأفراح.

أما في الثانية يوضح البروفيسور جان تابي مانغا، رئيس لجنة تحكيم التميمة، أن مولا تعني إرادة الكاميرونيين في تطوير العيش معًا في وئام الاختلافات الثقافية المقبولة عمومًا في التسامح. "مولا" والتميمة

مولا"، كلمة عامية كاميرونية تشير إلى الأخوة، وجاء هذه المرة على شكل أسد شاب يرتدي ألوان العلم الوطني الأخضر والأحمر والأصفر، حصل على متوسط إجمالي قدره 22/ 40 من الذين أعجبوا به متقدمًا على منافسيه.

أما عن النشيد، فقد كانت الفرقة الجماعية " أفريكا سمايل"، والتي تعني بالعربية " ابتسامة إفريقية" هي التي شهدت فوز أغنيتهم بالمسابقة، حيث سجلت مجموع نقاط 86.31 / 100،وسيتم تقديم النشيد الوطني وتميمة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الأيام المقبلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتحقق من صحته.