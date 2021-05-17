نظم صبيحة اليوم طلبة جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أيام لأبشع أنواع الاعتداءات التي يشنها العدوان الصهيوني.

هذه المبادرة التي دعت إليها التنظيمات الطلابية المعتمدة وحضرها العديد من الأساتذة والمستخدمين نظمت على مستوى الساحة المقابلة لرئاسة الجامعة بقطب تاسوست، حيث احتشد الآلاف من المتضامنين رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تعبر عن تضامن الأسرة الجامعية مع إخوانهم في القدس وغزة وتندد بالصمت الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في حق المدنيين العزل، وكانت في مقدمة حشود الطلبة لافتة كبيرة كتب عليها عبارة "الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".