صرح وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، على هامش اللقاء الوطني التقييمي لشهر رمضان أن كل المواد الغذائية والفلاحية كانت متوفرة في جميع ولايات الوطن على الرغم من أنها غير موسمية

وأكد الوزير أن أسعار المواد كانت معقولة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا كبيرا.

وبالنسبة لارتفاع أسعار بعض المواد، برر الوزير ذلك بكثرة الطلب والمضاربة. وتابع الوزير أن أسعار البطاطا كانت معقولة خاصة وأنها ليست في موسم الجني نفس الشيء بالنسبة للطماطم.

وبالنسبة لأسواق الرحمة، قال الوزير أنه تم فتح 333 سوقا في 260 بلدية وستعمم الفكرة في كل بلدية.