رفعت إدارة وفاق سطيف، بصفة رسمية احترازات ضد مشاركة لاعب سريع غليزان كولخير يونس خلال المقابلة التي جمعتهما عشية أمس والتي انتهت بهدفين في كل شبكة.

ونقلا عن الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك، فإن إدارة النادي انتهجت الصيغة القانونية بالطلب من الحكم تدوين الاحترازات قبل بداية اللقاء اعتمادا على المعطيات اللازمة من خلال الإنذارات التي تلقاها اللاعب في مباريات جمعية عين مليلة، شباب قسنطينة، أولمبي الشلف، شبيبة القبائل ولم يستفد العقوبة بعد أن شارك بعدها في لقاء كأس الرابطة ضد مولودية وهران.