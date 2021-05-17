جرت اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي إبراهيم، قرعة الدور ربع ونصف نهائي كأس الرابطة لكرة القدم. وضمنت سبعة أندية تأهلها إلى ربع النهائي، ويتعلق الأمر باتحاد الجزائر، شبيبة الساورة، وداد تلمسان، شبيبة القبائل، مولودية وهران، اتحاد بسكرة، نجم مڤرة وأولمبي المدية، فيما أقصي كل من وفاق سطيف، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر من المنافسة.

وستلعب المباريات القادمة على الشكل الآتي: لقاءات الدور ربع النهائي اتحاد بسكرة -شبيبة القبائل/ نجم مقرة – شبيبة الساورة/ اتحاد الجزائر -أولمبي المدية/ مولودية وهران-وداد تلمسان. لقاءات الدور نصف النهائي: الفائز من لقاء: اتحاد بسكرة -شبيبة القبائل سيواجه الفائز من مولودية وهران-وداد تلمسان. الفائز من لقاء: نجم مڤرة -شبيبة الساورة سيواجه الفائز من اتحاد الجزائر أولمبي المدية.