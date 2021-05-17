أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين أن ما يقارب نصف سكان المعمورة غير متصلين بالأنترنت أغلبيتهم من النساء، ويتعين على الجميع اشراك هؤلاء في تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء والصحة الرقمية.

وأوضح الأمين العام الأممي في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يصادف السابع عشر ماي من كل سنة "إن التكنولوجيات الرقمية تدعم الحياة والعمل والصحة والتعلم لمليارات الناس.

وقد أظهرت مؤسسات الأعمال والحكومات والمجتمع الرقمي، في مواجهة كوفيد-19، مَنعةً وروحا خلاقة ساعدتا على حماية الأرواح وسبل العيش. وتسارعت بفعل هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها وتيرةُ التحول في كل مكان. وأفاد غوتيريش أنه رغم هذه القفزة، فإنه لا يزال هناك 3.7 مليار شخص -أي ما يقارب نصف سكان العالم -غير متصلين بالأنترنت، وأغلبية هؤلاء من النساء.

كما إن إشراك هؤلاء أمر لا بد منه إذا أردنا أن نحدث تحولا حقيقيا من خلال إمكانيات تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء والصحة الرقمية وغيرها من التكنولوجيات وإذا أردنا أن نكفل الاستدامة لكل تلك التكنولوجيات.

ودعا المسؤول الأممي إلى أنه ينبغي أن نحتمي من مخاطر التكنولوجيات الرقمية، امتدادا من انتشار الكراهية والمعلومات المضللة إلى الهجمات السيبرانية واستغلال بياناتنا. مضيفا ومن خلال خريطة الطريق من أجل التعاون الرقمي والعمل الحيوي للاتحاد الدولي للاتصالات، تهدف الأمم المتحدة إلى جعل التحول منصفا ومأمونا وشاملا وميسور التكلفة للجميع، في إطار من الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.