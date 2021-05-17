أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال "، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن أن التموين بالماء الشروب سيكون باستمرار وبصفة منتظمة بداية من يوم غد الثلاثاء، على مستوى بلديات العاصمة وذلك من منتصف النهار إلى غاية الثامنة مساء.

وأوضحت الشركة، أن شح الامطار في الآونة الأخيرة أثر على مخزون المياه السطحية في السدود، كما نتج عنه نقص في كمية الإنتاج التي قدرت بـ 340000 متر مكعب يوميا. وتتزود العاصمة بالمياه الشروب، من ثلاثة موارد متمثلة في 60 بالمائة من السدود،20 بالمائة من المياه الجوفية و 20 بالمائة من المياه المحلاة.