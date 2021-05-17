أمرت وزارة الصحة، مديريها في كل الولايات، بالشروع في تسديد الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 لفائدة مستخدمي الصحة المجندين، لمكافحة الوباء، قبل نهاية شهر ماي الجاري، بعد حصولها على رخصة من مصالح وزارة المالية بالدفع على المكشوف.

وجهت وزارة الصحة مراسلة لمديريها في كل الولايات تحمل رقم 364، أعلنت فيها عن حصولها على رخصة من وزارة المالية بالدفع على المكشوف، للشطر الرابع من منحة كوفيدـ19، لصالح مستخدمي قطاع الصحة المجندين منذ بداية تفشي الوباء.

وجاء في المراسلة التي تحوز " الخبر" على نسخة منها، إن مديريتي كل من الميزانية والمحاسبة التابعتين لوزارة المالية، وافقتا عن الدفع على المكشوف للشطر الرابع المتأخر من منحة كوفيد لفائدة مستخدمي الصحة المرابطين لمكافحة الوباء على مستوى هياكل ومؤسسات القطاع وذلك قبل نهاية شهر ماي الجاري.