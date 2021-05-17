عبّر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن سعادته الكبيرة عقب تسجيله لأول هدف له ضد فريق بريتون، بقميص نادي وست هام الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بهدف في كل شبكة.

وقال بن رحمة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي نعم، أنا سعيد لأنني سجلت هدفي الأول، أتمنى أن تكون هذه مجرد البداية، لقد كنت أعمل بجد عملت بجد من أجل ذلك ومجهوداتي في الأخير، أتت ثمارها اليوم".

وأضاف:" برايتون فريق جيد، لقد سببوا لنا بعض المشاكل، لكننا نجحنا في الحفاظ على هدوئنا والبقاء مركزين في المباراة، المهم أننا حصلنا على نقطة خارج الديار أفضل من العودة بدون أي شيء".

بن رحمة تحدث عن مشاركته هذا الموسم مع وست هام وأردف: " نعم، لقد كان الأمر صعبًا لأنني أحيانًا أكون مع الفريق ومرات أخرى لا، لكنني كنت أعمل بجد من أجل النادي، وأعطي كل ما لدي، أعتقد أن ذلك الهدف سيساعدني على تسجيل المزيد، لقد كنت أنتظر ذلك لفترة طويلة وآمل أن تكون مجرد البداية ".

وواصل حديثه عن الهدف الذي سجله:" أعلم أن الجميع كان ينتظر هذا الهدف، خاصة أنا، عائلتي وحتى المشجعين، أنا سعيد وآمل أن يكون الأول من بين العديد أتمنى أن أسجل المزيد، هذا ما أسعى إليه وأعمل بجد لتجسيده، كما أحاول أن ألعب دورًا رئيسيًا في النادي ".

بن رحمة ختم كلامه: "نعم، أعتقد أننا بحاجة للفوز من أجل المشاركة في الدوري الأوروبي، لن تكون المواجهات القادمة سهلة، سنلعب ضد فرق في أسفل الترتيب، جماهيرنا ستكون حاضرة، أنا اشتقت لذلك من الرائع رؤيتهم مجددا حقيقة كلنا أمل بإنهاء الموسم بقوة".