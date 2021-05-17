قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الإثنين، وبالتعاون مع متعاملين مخزنين بافتتاح نقطتي بيع بطاطا الاستهلاك بالعاصمة.

وحسب منشور للصفحة الرسميىة للديوان على موقع التواصل " الفايسبوك"، فقد تم فتح النقطة الأولى على مستوى سوق التجزئة للخضر والفواكه "بسوريكال" بلدية باب الزوار، أما النقطة الثانية فتم فتحها بمقر مجمع تثمين المنتوجات الفلاحية "Gvpro" كيتاني بباب الوادي.

وأشار الديوان، إلى أن سعر البطاطا بنقطتي البيع حدد بـ 40 دينارا للكيلوغرام الواحد.