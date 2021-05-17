كشف فريق اتحاد الجزائر عن فترة غياب الثنائي هيثم لوصيف وحامد بيلام بسبب الإصابة. وحسب الصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك فإن لوصيف الذي خرج مضطرا خلال لقاء الأمس أمام شبيبة الساورة، يعاني من كسر في الكعب الخارجي "على مستوى الكاحل الأيسر وهو مجبر على وضع الجبس لمدة 45 يوما.

من جهته سيكون الطاقم الفني للنادي محروما من خدمات البوركينابي حامد بيلام لشهر كامل، بعدما أكدت الفحوصات الإضافية أنه يعاني من إصابة خطيرة عكس ما كان متوقعا.