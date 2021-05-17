كشف مسؤولون في معبر رفح ومصادر طبية، عن عدد الجرحى الفلسطينيين الذين اجتازوا المعبر من قطاع غزة إلى مصر، لتلقي العلاج إثر إصابتهم في الغارات الصهيونية.

وقالت المصادر نفسها إن ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينيا من بينهم جرحى الغارات الوحشية للكيان الصهيوني وطلاب ومرضى، وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج، بحسب "فرانس برس".

وكتب الهلال الأحمر المصري في سيناء على حسابه بموقع "فايسبوك"، أمس الأحد، أن فرق طوارئ طبية أرسلت إلى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الصهيونية التي بدأت على قطاع غزة منذ نحو أسبوع المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة، بينما يزيد عدد الجرحى عن 1235، في وقت تتواصل فيه الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية على الداخل المحتل.