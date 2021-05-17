تسبب حادثا مرور وقعا ليلة البارحة بولاية تيبازة، إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة أن وحدتها الرئيسية تدخلت في الساعة التاسعة ليلا وثلاثين دقيقة من أجل حادث مرور تمثل في انحراف سيارة في الطريق السريع "سراحنة" باتجاه الجزائر مخلفا ثلاثة ضحايا إصاباتهم مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى تيبازة.

وفي نفس التوقيت (التاسعة ليلا وثلاثين دقيقة) تدخلت ذات المصالح من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 11 أمام المركب السياحي "القرن الذهبي" حيث خلف ضحيتين إصاباتهما متعددة تم اسعافهما في عين المكان ونقلهما لاحقا إلى مستشفى مدينة تيبازة.