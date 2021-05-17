أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 162.768.855، وإجمالي الوفيات 3.374.593.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 585967 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.940.229. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 435751 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.627.243. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 270284، وإجمالي إصابات 24.684.077. والمكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 220384 وإجمالي إصابات 2.380.690.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الخامسة وتتصدر بذلك البلدان الأوروبية من حيث عدد الإصابات بإجمالي وفيات 127941، وإجمالي إصابات 4.466.589.

وتلتها في المرتبة السادسة إيطاليا بإجمالي وفيات 124156 وإجمالي إصابات 4.159.122. وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113927، وإجمالي إصابات 4.883.734.

وحلت فرنسا في المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 107777، وإجمالي إصابات 5.939.019.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86116، وإجمالي إصابات 3.602.939. تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 81300، وإجمالي إصابات 3.118.426.