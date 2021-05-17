أطلق الجيش الصهيوني، 110 صواريخ على 35 هدفا في غزة خلال 20 دقيقة، مستخدما 54 طائرة.

وقال اليوم الإثنين في بيان نقلته وسائل إعلام مختلفة إن 54 مقاتلة هاجمت 35 هدفا عسكريا وأنفاقا بطول 15 كيلومترا بشمال قطاع غزة، في إطار حملة واسعة النطاق لتدمير البنية التحتية لحركة "حماس" في القطاع.

كما استهدفت غارات الصهاينة منازل لقادة "حماس" ومخازن أسلحة في القطاع. وتتبادل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الصهيوني القصف منذ العاشر من الشهر الجاري، حيث أطلقت الفصائل 3100 صاروخ على الأقل من القطاع باتجاه الكيان الصهيوني، واعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي 1210 صواريخ منها.