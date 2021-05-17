رحب عشرات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالجزائر وفي أوساط الجالية الجزائرية بالخارج، بقرار إعادة فتح الحدود الجوية والبرية.

وبارك العديد من المواطنين لاسيما المغتربين في الخارج بالخطوة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والنفسية التي يعانيها هؤلاء، حسبهم.

وقد قرر مجلس الوزارء المجتمع مساء الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فتح الحدود جزئيا ابتداء من الفاتح جوان المقبل، على أن تكون البداية بمعدل 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران.