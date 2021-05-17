عبر المدير الفني لنادي شبيبة القبائل دينيس لافاني عن سعادته بفوز الكناري مساء الأحد، على النادي الصفاقسي التونسي 1-0، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال لافاني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد سيطرنا على كامل اللقاء وقدمنا أداء جيدا خلال شوطي المباراة... خلقنا عديد الفرص، وكان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة أكبر".

وتابع: "المهم أننا حققنا فوزا مهما خارج ميداننا، وأشكر اللاعبين على المردود الغزير الذي قدموه".

وأضاف لافاني قائلا: "صحيح أن الترشح لم يحسم بعد، لكن علينا أن نخوض لقاء الإياب بنفس الروح لندعم أسبقية الذهاب، ونعزز حظوظنا في الترشح".

وأكد: "لكل مباراة حقيقتها لكن انتصار اليوم يجعلنا نخوض مباراة العودة على أرضنا بمعنويات كبيرة، وما علينا إلا أن نقدم مباراة مثل التي قدمناها اليوم".