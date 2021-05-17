شهدت مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مساء الأحد، ارتقاء نادي اتحاد العاصمة الذي أطاح بالوصيف شبيبة الساورة، ليحقق قفزة عملاقة في جدول الترتيب العام، بالتزامن، افتكّ وفاق سطيف نقطة من تنقله الشاق إلى غليزان أمام السريع المحلي.

نجح اتحاد العاصمة في تجاوز نسور الساورة بهدفي "إسماعيل بلقاسمي" (45 ض.ج)، و(73)، لتصير سوسطارة خامسة بـ 35 نقطة خلف المتصدر وفاق سطيف (44 نقطة) الذي أفلت من فخّ مضيفه سريع غليزان (2 – 2)، ليعزّز أبناء الكوكي ريادتهم مستفيدين من سقوط المطارد المباشر شبيبة الساورة في بولوغين.

بقية المواجهات، شهدت تفوق أولمبي الشلف في تلمسان على حساب الوداد المحلي (2 – 3)، بينما خرج نجم مقرة منتصرًا بصعوبة من جوارية عين مليلة (3 – 2)، فيما عاد اتحاد بسكرة بنقطة ثمينة من العاصمة أمام نصر حسين داي (1 – 1)، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مقابلة اتحاد سيدي بلعباس الجريح مع ضيفه المتذيّل أهلي برج بوعريريج.

النتائج الجزئية للجولة الـ 21:

- سريع غليزان 2 – 2 وفاق سطيف

- نجم مقرة 3 – 2 جمعية عين مليلة

- اتحاد الجزائر 2 – 0 شبيبة الساورة

- وداد تلمسان 2 – 3 أولمبي الشلف

- شباب قسنطينة 0 – 1 نادي بارادو

- نصر حسين داي 1 – 1 اتحاد بسكرة

- اتحاد بلعباس 1 – 1 أهلي برج بوعريريج

- شبيبة القبائل 0 – 1 مولودية وهران

- أولمبي المدية - مولودية الجزائر/ ستلعب في وقت لاحق

- شبيبة سكيكدة - شباب بلوزداد/ ستلعب في وقت لاحق

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 44 21

2. شبيبة الساورة 39 21

- مولودية وهران 39 21

4. شباب بلوزداد 36 20

5. اتحاد الجزائر 35 21

- شبيبة القبائل 35 21

7. مولودية الجزائر 34 20

8. نادي بارادو 33 21

9. أولمبي المدية 32 20

10.شباب قسنطينة 31 21

- جمعية عين مليلة 31 21

12.سريع غليزان 25 21

13.أولمبي الشلف 23 21

14. نجم مقرة 22 21

15. وداد تلمسان 21 21

16. نصر حسين داي 20 21

- اتحاد بسكرة 20 21

18. اتحاد بلعباس 16 21

19. شبيبة سكيكدة 14 20

20. أ. برج بوعريريج 7 21