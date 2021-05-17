أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل منذ أسبوع على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 شهيدا وأكثر من 5600 جرحى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1235 جريحا، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس 21 شهيدا، بينهم طفل، وأكثر من 4369 إصابة.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ مساء الاثنين الماضي ، بغارات جوية وبرية وبحرية على مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى تدمير 90 مبنى، بينها 6 أبراج سكينة، منها 3 أبراج دمرت بالكامل.

وفي القدس المحتلة، يواصل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال انتهاكاتهم بحق أهالي حي الشيخ جراح، وأغلق الاحتلال الحي بالمكعبات الإسمنتية، في الوقت الذي يستمر فيه بتضييق الخناق على الأهالي، فيما أنه أصيب أكثر من 1000 مواطن في القدس باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت وزارة الصحة أن مجمل ما وصل مراكز العلاج، أمس الأحد ، في الضفة الغربية بلغ 24 إصابة معظمها في رام الله وتنوعت بين إصابات بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط .