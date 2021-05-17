أفاد موقع الـ "كورة"، أن الوداد البيضاوي المغربي توجه بخطاب للكاف، استفسر من خلاله عن سر تواجد الجمهور في ملعب 5 جويلية، الذي احتضن المقابلة أمام مولودية الجزائر (1-1)، الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونقل الموقع، من مصادر وصفت بالخاصة، أن خطاب الوداد تضمن إشارة إلى تواجد عدد كبير من الأشخاص، في منصة الملعب، وهو ما يمثل خرقا لبروتوكول المسابقة، حيث أوصى الكاف بخوض كل المباريات المتبقية دون جمهور.

وأضاف "كورة" أن مولودية الجزائر رد وقدم توضيحات، بخصوص هذه الواقعة، كما سيسلم الكاف تقريرا يشرح فيه ما حدث بالتفصيل.