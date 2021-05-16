أفاد مساء اليوم الملازم عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بئر غبالوا على الساعة 14سا و42د من أجل إخماد حريق محصول زراعي يتمثل في القمح الصلب بمزرعة بشار البشير بلدية الروراوة بغرب مقر ولاية البويرة.

وتم إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية على الساعة 15سا و20د مخلفا احتراق حوالي 04 هكتار قمح صلب ومنع انتشاره إلى باقي المحصول المقدر بـ 106 هكتار.