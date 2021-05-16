حققت شبيبة القبائل انجازا بفوزها خارج الديار على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول 0-0) في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جمع بينهما عشية اليوم الأحد.

و جاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق نبيل بن سايح في الدقيقة الـ61 من ضربة جزاء.

و كان لاعب النادي الصفاقسي فارس شواط قد أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 45+1.

وستدور مباراة الإياب يوم الأحد المقبل (سا 17 :00) بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بقيادة طاقم تحكيم مغربي مشكل من الحكم الرئيسي رضوان جياد و بمساعدة مواطنيه لحسن أزقاو و مصطفى أكركاد.

وكان ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة، وفاق سطيف قد أقصي في مرحلة المجموعات باحتلاله المركز الثالث وراء نادي انييمبا النيجيري و أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.