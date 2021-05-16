باشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إجراءات المتابعة القضائية ضد بعض الشباب المراهقين الذين اعتدوا أمس السبت على قطارات، من خلال تفعيل إشارات الإنذار بدون مبرر ورشقها بالحجارة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للشركة.

وحسب ذات المصدر، فقد "سجلت الشركة الوطنية يوم أمس السبت 15 ماي 2021، على مستوى محطة الخروبة (الجزائر العاصمة) سلوكيات متهورة وغير مقبولة من قبل شباب مراهقين, تسببوا في إعاقة حركة القطارات نحو وجهتي العفرون وزرالدة، بعد تفعيلهم لإشارات الإنذار بدون مبرر، وبشكل متعمد ومتكرر، إلى جانب رشق القطار بالحجارة".

و تم مباشرة اجراءات المتابعة القضائية ضد هؤلاء الأفراد، على أساس تسجيلات الفيديو من الكاميرات المركبة في القطارات.

وأدت هذه الاعتداءات إلى تعطيل عملية إعادة تشغيل القطار، و تأخير مواعيد القطارات طيلة أمسية يوم السبت، حسب البيان.

كما قام هؤلاء الشباب إلى جانب تفعيل نظام الإنذار، برشق القطار المتوقف في المحطة بالحجارة، ما تسبب في تحطم العديد من النوافذ وتسجيل خسائر مادية معتبرة للقطار.

وعليه، وجهت الشركة نداء إلى أولياء مختلف الشباب ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، من خلال التوعية والتحسيس بضرورة الحفاظ على المكاسب الوطنية.

كما دعت الشركة المواطنين وزبائنها على وجه الخصوص إلى التزام السلوكيات الحضارية والحفاظ على القطارات وعلى ممتلكات السكك الحديدية التي تعد ملكا لجميع الجزائريين.