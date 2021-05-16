أوقفت مصالح الشرطة الإسبانية بمدينة برشلونة جزائري بحوزته قطعة نقدية أثرية تعود للفترة الرومانية في مارس الماضي.

و في الأسبوع الماضي كشف للمحققين عن قطعتين نقديتين مخبأتين بمنزله ببرشلونة قد تصل قيمتها إلى 200 ألف أورو في السوق السوداء، حسب موقع الشرطة الوطنية الإسبانية .

كشفت التحريات المباشرة في بنك معلومات التحف الأثرية المفقودة بمصالح " الإنتربول" أن القطع النقدية القديمة تنتمي لمجموعة من 8 قطع قديمة تمت سرقتها من قطار في سنة 2012بسويسرا، كان الرعية الجزائري يعرض النقود على هواة جمع التحف الأثرية و القطع النقدية على شبكة الإنترنت.

وكانت مصالح الشرطة قد عثرت على 4 قطع نقدية في سويسرا، سنة 2020.

للتذكير فإن مصالح الشرطة أوقفت كذالك رعية جزائري آخر كان يشتغل كمترجم لبائع التحف الأثرية و النقود القديمة.