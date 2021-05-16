أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيونس المتواصل منذ عدة أيام في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 209 شهداء وأكثر من 5600 جريح.

وأوضحت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن إجمالي عدد الشهداء في القطاع بلغ 209 شهيدا، من بينهم، 55 طفلا، و33 سيدة.

وأشارت إلى أن المصابين بفعل القصف الصهيوني الجوي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة بلغ 1238 إصابة متفاوتة فيما وصفت إصابة العشرات منهم بـ"الخطر الشديد".

بينما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحا.

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني كثفت عدوانها على المقدسيين و سكان الضفة الغربية المحتلة و قطاع غزة بعد رفض الفلسطينيين لقرار الاحتلال بطرد سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وبلغت اعتداءات تلك القوات إلى حد استهداف المصلين داخل المسجد الأقصى.