تدخل اليوم رياض محرز على القناة الرياضية الفرنسية "ا رام سي سبورت".

و صرح الدولي الجزائري أن ماجر أسطورة في كرة القدم الجزائرية ولا أحب أن أقارن نفسي معه، والجمهور هو من يقيّم مسيرتي الكروية". و أضاف أنه لا يفكر كثيرا في الكرة الذهبية و أن كل تفكيريه منصب على نهائي رابطة أبطال أوروبا".

و عن سؤال إن كان يفكر بالالتحاق بفريق "مرسيليا، أجاب محرز أنه لا يفكر في مارسيليا وأنه يريد إنهاء مسيرتته في انجلترا"

و أضاف أن العمل مع غوارديولا كان مختلفا للغاية مقارنة بليستر سيتي أين كنا نلعب على المرتدات".