سجلت الجزائر 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأحد، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

و أضاف المصدر تسجيل 8 وفيات بسبب الفيروس، فيما تماثل 108 مريضا للشفاء.

و لهذه الأرقام الجدبدة، ينتقل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 125.311 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 87.359 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.374 حالة.

كما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

و أفاد البيان بأنه تم إحصاء 31 ولاية لم تسجل بها أي حالة، 14 ولاية سجلت ما بين حالة 1 إلى تسع 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.