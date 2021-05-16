عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر أفريل المنصرم 1634 قضية أفضت إلى توقف 3846 مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد.

وأوضح البيان أنه: "في إطار مكافحة الجريمة الحضرية، عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر أفريل لسنة 2021، 1634 قضية أفضت إلى توقيف 3846 مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 2173 مشتبه فيهم في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة و261 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و 1412 شخص متورط في مختلف القضايا”.

وأشار المصدر، إلى أنه من بين القضايا المعالجة أيضا 612 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص و 255 أخرى متعلقة بالمساس بالممتلكات فيما عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر من جهة أخرى 20 قضية ذات الصلة بالجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة بينما تمت معالجة 375 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 76 قضية تخص جرائم اقتصادية ومالية ناهيك عن تسجيل 04 قضايا مرتبطة بالجرائم المعلوماتية. أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، أكد البيان أن ذات المصالح عالجت 253 قضية تورط فيها 261 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع 08 أشخاص منهم الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات تمت معالجة 2079 قضية تورط فيها 2173 شخص، مع حجز 17.399 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 12704 قرص مهلوس و 2.43 غرام من الكوكايين وكذا 7.30 غرام من الهيروين و 8.61 غرام من الأفيون و 07 قارورات محلول مهلوس.

وضمن نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال شهر أفريل الفائت فقد قامت قوات الشرطة –حسب ذات المصدر– بـ 8414 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 44 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

كما سجلت مصالح الأمن العمومي هي الأخرى وفي إطار الرعاية المرورية وخلال نفس الفترة 9849 مخالفة مرورية سحبت على إثرها 4311 رخصة، مع تسجيل 31 حادث مرور جسماني تسبب في إصابة 35 شخصا ووفاة 05 آخرين.

وقامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة بـ 408 عملية حفظ للنظام وحولت 578 شخص متشرد إلى مؤسسات متخصصة في الوقت الذي سجلت فيه تلقي 49115 مكالمة عبر الخط الأخضر 48 – 15 وكذا الخط النجدة 17 بالإضافة إلى 1242 مكالمة خاصة بالرقم 104.