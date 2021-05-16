أقدم اليوم، العشرات من سكان بلدية عين أفقه شمال شرق ولاية الجلفة، على غلق الطريق الوطني رقم 89 الرابط بلدية عين أفقه وسيدي عامر بالمسيلة بوضع الحجارة والعجلات المطاطية في وجه حركة المرور لمدة زمنية دامت أكثر من ساعتين.

وحسب المحتجين فإن الوقفة التي تسببت في خروجهم للشارع، جاءت نتيجة أزمة العطش الخانقة وتنديدا بالوضع المأساوي والمعاناة اليومية التي يعيشونها نتيجة غياب مياه الشرب التي لازمتهم منذ أعوام.

وعبر المحتجون لـ "الخبر" عن امتعاضهم العميق جراء شح حنفياتهم التي تشهد انقطاعا منذ مدة، الوضع الذي أدخل قاطني المنطقة في دوامة من المعاناة لم يجدوا لها حلا لحد الساعة، خصوصا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهو ما خلق لهم عدة مشاكل.

ويتساءل المواطنون عن سر مشكل هذا التذبذب الذي أدى إلى انقطاع المياه عن الحنفيات لمدة كانت كافية أن تجبر هؤلاء السكان إلى استعمال كل الوسائل للحصول على هذه المادة التي تعتبر جد حيوية خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة .

كما اشتكى المحتجون من انعدام الخدمات الصحية بالمجمع الصحي الذي تنعدم في قابلة لـ 33الف نسمة زد على ذلك تدهور الطرقات نتيجة الفيضانات والأمطار التي عرفتها المنطقة.