خلف حادث مرور وقع ليلة أمس السبت على الطريق الوطني رقم 06 على بعد نحو 12 كلم من مدينة أدرار في المكان المسمى "السبخة " بين قصر المنصورية وقصر زاوية سيدي البكري حيث يعرف هدا المكان بعض الأشغال حاليا، وفاة شخصين وجرح اثنين آخرين حالة أحدهم حرجة .

الحادث وقع بعد انقلاب سيارة سياحية كانت قادمة من أدرار في اتجاه بلدية تمنطيط.

وفيما تدخل عناصر من الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقل الضحايا الى مستشفى ابن سينا بأدرار فتحت عناصر الدرك تحقيق في ملايسات الحادث.