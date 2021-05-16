وزارة التربية تنهي الجدل بخصوص توقيت رمضان

أخبار الوطن
16 مايو 2021 () - خيرة لعروسي
الصورة: حمزة كالي "الخبر"
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 رخصٌت وزارة التربية، لمديري المؤسسات التربوية في المراحل التعليمية الثلاث، عبر الوطن،الابقاء على التوقيت الخاص بشهر رمضان، بشكل اختياري أو العودة الى التوقيت الأول " بحسب طبيعة و خصوصية كل مؤسسة"، شرط الالتزام بسقف 45 دقيقة للحصة الواحدة.

فيما جددت تأكيدها على أن اختبارات الفصل الثاني ستنطلق بداية من اليوم ، حيث يسمح بتأخيرها  نسبيا في المؤسسات التي لم تنته بعد من الدروس المقررة لهذا الفصل وفق التعديلات البيداغوجية الاستثنائية.

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