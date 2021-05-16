رخصٌت وزارة التربية، لمديري المؤسسات التربوية في المراحل التعليمية الثلاث، عبر الوطن،الابقاء على التوقيت الخاص بشهر رمضان، بشكل اختياري أو العودة الى التوقيت الأول " بحسب طبيعة و خصوصية كل مؤسسة"، شرط الالتزام بسقف 45 دقيقة للحصة الواحدة.

فيما جددت تأكيدها على أن اختبارات الفصل الثاني ستنطلق بداية من اليوم ، حيث يسمح بتأخيرها نسبيا في المؤسسات التي لم تنته بعد من الدروس المقررة لهذا الفصل وفق التعديلات البيداغوجية الاستثنائية.