أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها هجوما صاروخيا جديدا على مستوطنة نتيفوت وقاعدة حتسور الجوية في جنوب الأراضي المحتلة، "ردا على استهداف العدو للمدنيين الآمنين".

وبالتزامن مع هذا الإعلان الذي ورد على قناة "كتائب القسام" في تطبيق "تليغرام" اليوم الأحد، أكدت الشرطة الصهيونية سقوط صاروخين على نتيفوت، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أحد الصاروخين انفجر أمام محل تجاري في المستوطنة، مشيرة إلى إطلاق صفارات الإنذار في نتيفوت ومستوطنات وبلدات أخرى في غلاف غزة، بالإضافة إلى مدينتي عسقلان وأسدود بسبب إطلاق رشقات جديدة من الصواريخ من غزة.