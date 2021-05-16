يمثل البروفيسور جمال ميموني الأستاذ المتخصص في الفيزياء الفلكية، بجامعة منتوري بقسنطينة، ورئيس جمعية الشعرى للفلك وعلوم الفيزياء، وكذا رئيس الجمعية الفلكية الإفريقية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بعد وضعه تحت النظر بعد عقب توقيفه أول أمس الجمعة، خلال تواجده بمكان تجمع الحراكيين بوسط مدينة قسنطينة.

وعلمت "الخبر" أن البروفيسور ميموني رفض الإمضاء على تعهد بعدم الخروج في الحراك مجددا.

للإشارة فإن البروفيسور جمال ميموني تحصل على بكالوريا عام 1973 بالعاصمة، ثم دبلوم دراسات معمقة في الفيزياء النظرية من جامعة الجزائر عام 1977، ليواصل دراسته الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية أين تحصل على دكتوراه في فيزياء الجسيمات الدون نووية عام 1985 من جامعة بنسلفانيا بمدينة فيلادلفيا، ودرس في عدد من الجامعات الجزائرية وهو حاليا أستاذ التعليم العالي بجامعة منتوري بقسنطينة ومدير مدرسة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية.