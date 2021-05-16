قالت صحيفة "ماركا"، إن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، قد أبلغ لاعبي فريقه برحيله مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إقصاء الريال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وتحديدا قبل مباراة "الليغا" ضد إشبيلية، وأوضحت أن هذا الاجتماع كان وراء بدء المدرب زيدان المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة إشبيلية في وقت متأخر عن المعتاد. وقالت إن زيدان درس قراره طويلا، ووصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله.

ويعتقد المدرب زيدان، أن مهمته في ريال مدريد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل. وأكدت "ماركا"، أن أسطورة الريال ومدرب الفريق الثاني، راؤول غونزاليس، هو المرشح الأبرز لخلافته.